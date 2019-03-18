الشرطة الهولندية تطارد منفذ هجوم أوتريخت

هبة بريس - وكالات

تطوق وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الهولندية مبنى قد يكون مسلح أوتريخت مختبئا به، وذلك عقب تنفيذ هجومه، الذي أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين.

وقالت الشرطة الهولندية إن مطلق النار في حي سكني بمدينة أوتريخت لا يزال طليقا، بينما انتشر أفراد من الشرطة في مكان الواقعة، في محاولة لمطاردة المسلح.

وقال جهاز التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب إنه رفع مستوى التحذير، بعدما قالت الشرطة إنها لا تستبعد “دوافع إرهابية” وراء الهجوم.

وبينما انطلقت عملية البحث عن المسلح الهارب، طلبت الشرطة من المدارس في أوتريخت إغلاق أبوابها، كما عززت السلطات إجراءات الأمن في المساجد ومرافق النقل.

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