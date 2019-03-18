بعد المغرب .. رامز جلال يختار هذه الدولة للإيقاع بضحاياه في رمضان 2019

نُشر بتاريخ :  2019-03-18 - 11:24
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هبة بريس - وكالات

قالت مصادر مقربة من فريق عمل الفنان المصري، رامز جلال، إنّه اختار دولة إندونيسيا للإيقاع بضحاياه النجوم في برنامجه الجديد المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، بعد أن أصبح برنامج المقالب الذي يقدمه أحد أهم البرامج وأبرزها في نسب المشاهدة.

وأوضحت المصادر لـوكالة “إرم نيوز“ أن ”رامز اختار إندونيسيا لمواءمة الظروف بها للإيقاع بالضيوف من الشخصيات العامة والفنانين والمطربين، وصعوبة التكهن بإمكانية إحداث مقالب للضيوف، كي يستطيع إنجاح الحلقات كافة“.

وأكدت أن رامز جلال سافر إلى إندونيسيا مصطحبًا فريق عمل البرنامج لبدء التصوير، حيث تم بالفعل تصوير الحلقات الأولى من البرنامج.

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