أكادير : مصالح الجمارك تحجز حوالي 34000 علبة سجائر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في إطار مكافحة التهريب ، تمكنت مصالح الجمارك التابعة للمديرية الجهوية لأكادير، من حجز كميات كبيرة من السجائر المهربة و”المعسل” يوم أمس الأحد 17 مارس الجاري.

وذكرت مصادر مطلعة، ان حاجزا للمراقبة لوحدة متنقلة للجمارك على منطقة تكاديرت الجديدة باتجاه منطقة أمسكروض، تم توقيف سيارة لشحن السلع، وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها على حوالي 1600 كيلوغرام من “المعسل”، و340000 علبة سجائر من مختلف الأنواع ليتم حجز السيارة المستعملة في العملية وايداعها بمحجز الجمارك.

وتم تحرير محضر بخصوص هذه العملية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديم صاحب السيارة للقضاء الذي سيحدد الغرامة القانونية التي عليه أن يؤديها لمصلحة الجمارك.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0