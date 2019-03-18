تفاصيل اعتقال زوجة سفير مغربي بأمريكا بتهمة الاتجار بالبشر

هبة بريس

فجرت الصحافة الامريكية، متم الاسبوع المنصرم، فضيحة من العيار الثقيل، بعد اعتقال زوجة دبلوماسي مغربي بتهمة الاتجار في البشر.

تفاصيل القضية، نقلا عن موقع وزارة العدل الامريكية، تعود الى تورط زوجة سفير مغربي بالولايات المتحدة الامريكية، رفقة أحد أقربائها، في جلب أشخاص من جنسيات آسيوية للإشتغال في القنصلية المغربية بنيويورك قبل أن تعمل على استغلالهم في أعمال منزلية و خرق قوانين البلاد.

وأضاف ذات المصدر، ان المعنية بالامر والتي تدعى ماريا لويزا استريلا الجعيدي، ماريا لويزا استريلا الجعيدي، تعاونت رفقة شقيقها، كما استغل زوجها منصبه الدبلوماسي، لجلب العمالة الفلبينية الى أمريكا بعقود “مزورة”، عبر ادعاء عملهم بالسفارة، غير أنهم يستغلون لأعمال منزلية.

وتابع المصدر ذاته، أن المتهمين استقطبوا عاملات من الفلبين على أساس توظفيهم كخادمات، أو تقنيات، أو مساعدات إدارية في مكتب السفير، مقابل أجر يتراوح بين 2200 و3200 دولار شهريا، وحقوق أخرى مثل التأمين الصحي، والتأمين على الأسنان، والإجازات المرضية وامتيازات أخرى، بهدف الحصول على التأشيرة الامريكية ثم استغلالهم لاغراض أخرى.

وأكد ذات المصدر، أن المتهمة المعتقلة، وشقيقها الفار، يوجهان تهم الاحتيال و الاتجار في البشر، والتزوير في عقود عمل، والتي تصل عقوبتها في القانون الأمريكي إلى 10 سنوات سجنا نافذا.

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