الجعواني سعيد بتوديع الرجاء لكأس “الكاف”

هبة سبور – شفيق عنوري

اعترف منير الجعواني، مدرب نهضة بركان، بأنه سعيد بتوديع الرجاء الرياضي لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك عقب نهاية مباراة فريقه ضد حسنية أكادير في ختام جولات دور المجموعات ل”الكاف”.

وقال الجعواني خلال المؤتمر الصحفي للقاء المذكور، “إن خروج حامل لقب المسابقة دائما ما يسعد باقي المنافسين، التي تضمن تجنبها لمواجهة فريق قوي مستقبلا”.

وكانت مباراة نهضة بركان والحسنية قد انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ليستغل انتصار الرجاء الكاسح على أوتوهو، ويبلغ دور الثمانية لأول مرة في تاريخه.

وفي المقابل، كان نهضة بركان قد ضمن في الجولة الماضية، تأهله للربع متصدرا للموسم الثاني على التوالي.

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