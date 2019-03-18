يواجه 60 مذكرة اعتقال.. تونس تسعى لتسلم “صهر بن علي”

هبة بريس - وكالات

أعلنت تونس الأحد انها تسعى لتسلم صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الذي تم اعتقاله في فرنسا، وهو مطلوب في بلاده بتهم احتيال.

وقال بيان لوزارة العدل تلقت “فرانس برس” نسخة منه، إن مكتب “إنتربول تونس” أرسل إشعارا إلى الوزارة يفيد بإلقاء السلطات الفرنسية القبض على بلحسن طرابلسي، الخميس.

وذكر البيان أن طرابلسي يواجه 17 مذكرة اعتقال محلية، إضافة إلى 43 مذكرة دولية.

ولم يصدر تأكيد رسمي لاعتقال طرابلسي في فرنسا، لكن مصدرا قريبا من التحقيق أفاد أنه اعتقل في جنوب البلاد في وقت سابق هذا الأسبوع، لعلاقته بممارسات مالية مشبوهة، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

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