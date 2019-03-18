الرميد: “لیس هناك حزب ینافس البيجيدي و سنتصدر الانتخابات القادمة”

هبة بريس – الدار البيضاء

يواصل بعض قادة و رموز حزب العدالة و التنمية إثارتهم للجدل بسبب تصريحاتهم التي تخلق ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي ، حيث و بعد بنكيران و العثماني أتى الدور هاته المرة على الرميد الذي يشغل حقيبة وزارة حقوق الإنسان في حكومة سعد الدين.

مصطفى الرميد و أثناء حضوره فعاليات اللقاء الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء أمس ضمن ما يعرف لدى البيجيديين ب”الحوار الداخلي” باعتبار أن الرميد هو رئيس اللجنة المشرفة على الحوار الداخلي بجهة الدار البیضاء سطات للبيجيدي صرح أن حزبه سيتصدر الانتخابات القادمة إذا ما احترمت الديمقراطية نظير الإنجازات الكثيرة التي حققها حزب المصباح منذ تقلده مسؤولية تدبير الحكومة.

و شدد الرميد على أن فكرة الحوار الداخلي هي فكرة خلاقة ومبدعة تترجم أهمیة الحزب في المشهد الحزبي والسیاسي المغربي، مردفا أن الحزب معروف دوما بمبادراته النوعیة باعتباره قاطرة للأحزاب”.

وأضاف الرمید، في كلمة افتتاحیة أثناء أشغال جلسة الحوار الداخلي لجهة الدار البیضاء سطات، أن حزب العدالة والتنمیة “مازال وفیا لمنهجه في الخلق والابتكار في المشهد السیاسي المغربي، حیث كانت مواقفه دوما ولا زالت منذ تأسیسه مشرفة”.

و ختم الوزير و القيادي البيجيدي تصريحه بأنه: “لیس هناك حزب للأسف ینافس العدالة و التنمية، رغم أن البعض یقول إنه سیحتل الرتبة الأولى، فهذا حقه، لكن ما الذي سینقله من الرتبة الرابعة إلى الأولى، وماذا فعل العدالة والتنمیة لكي ینزل من الرتبة الأولى”.

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