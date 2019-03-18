تحقيق بتسميم مغربية بعد شهادة “السهرات الجنسية” لبرلسكوني

هبة بريس - وكالات

بعد وفاتها الغامضة، قالت تقارير صحفية، إن القضاء الإيطالي فتح تحقيقا في فرضية التسميم “المدبر” لعارضة أزياء مغربية أدلت بشهادتها في “قضية جنسية” لرئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن وجود خليط من المواد الإشعاعية في جثة الراحلة، والمثير للاستغراب، أن العناصر التي جرى العثور عليها لا يمكن لعامة الناس أن يصلوا إليها أو يشتروها.

وكانت العارضة، إيمان فضيل، البالغة من العمر 34 عاما، قد قدمت شهادتها أمام القضاء بشأن العلاقة التي جمعت برلسكوني، أثناء توليه المسؤولية في منصبه، بفتاة مغربية قاصر عرفت باسم روبي أو كريمة المحروقي.

وبحسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”، فإن السلطات الإيطالية تجري تحقيقا في رحيل الشابة، التي قالت للصحفيين، في سنة 2012، إنها تخشى على سلامتها بعدما أكدت للمحققين بأن هناك من عرض عليها المال مقابل التزام الصمت.

وكانت العارضة تقوم أيضا بإعداد كتاب حول “سهرات جنسية” ماجنة في إيطاليا تعرف بـ”البونغا بونغا” ودأب برلسكوني على إقامتها.

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