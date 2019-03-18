تارودانت: جمعيات المجتمع المدني تشتكي من تفشي “الكريساج” بجماعة الدير

محمد ضباش - هبة بريس

وجهت أزيد من 25 جمعية للمجتمع المدني بجماعة الدير إقليم تارودانت شكاياتها إلى كل من قائد سرية الدرك الملكي بأولاد تايمة، وقائد قيادة سيدي موسى الحمري، ورئيس جماعة الدير، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل والفوري لوضع حد جذري لتفشي الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين بهذه الجماعة.

وحسب نص الشكايات التي تتوفر هبة بريس على نسخ لها، فساكنة جماعة الدير وزوارها أضحوا في الآونة الأخيرة عرضة لمضايقات واعتداءات متكررة مصحوبة بتهديدات بالسلاح الأبيض (سكاكين، سيوف وغيرها) من طرف عصابة إجرامية متخصصة في اعتراض سبيل المارة باستعمال السيارات والدراجات النارية، وسرقة ما بحوزة الضحايا من ممتلكات مالية أو عينية تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض والسب والشتم والضرب، الآمر الذي خلف لدى ساكنة المنطقة شعورا بالخوف والهلع على أرواحهم وممتلكاتهم و فلذات أكبادهم المتمدرسين.

هذا وطالب المشتكون من الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذا التسيب الأمني، وحمايتهم من السرقات والاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها في واضحة النهار من طرف مجهولين، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تهديد المواطنين الآمنين والمس بسلامتهم وطمأنينتهم، وهدوء واستقرار المنطقة.

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