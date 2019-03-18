الانذارات تغيب أحداد عن ذهاب ربع نهائي الكاف مع الزمالك

هبة سبور

سيغيب اللاعب المغربي حميد أحداد والتونسي فرجاني ساسي، عن مباراة الزمالك المقبلة في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد تأهل الأبيض اليوم الأحد .

وحصل الثنائي أحداد وساسي، على انذار في مباراة اليوم والتي تعادل فيها الزمالك سلبيا مع فريق نصر حسين داي الجزائري، ليكون الإنذار الثاني لكل منهما بعد أن سبق وتحصل الثنائي على إنذار أيضًا، في مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي بالجولة الرابعة، والتي فاز بها الزمالك بهدف نظيف حمل توقيع أحداد.

ويواجه الزمالك أحد الثلاثي المتأهل عن المركز الثاني بالمجموعات الثلاثة الأولى، وهم حسنية أكادير ثاني المجموعة الأولى، النجم الساحلي التونسي ثاني المجموعة الثانية، ونكانا ريد ديفلز الزامبي ثاني المجموعة الثالثة.

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