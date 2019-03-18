الشرطة الأسترالية تداهم منزلين على صلة بسفاح المسجدين

نُشر بتاريخ :  2019-03-18 - 08:09
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هبة بريس - وكالات

داهمت شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية، منزلين في ولاية نيو ساوث ويل، أصحابهما على صلة بالأسترالي المتطرف برينتون تارانتب منفّذ الاعتداء الإرهابي على مسجدي كرايست تشيرش بنيوزيلندا.

وقالت الشرطة إن المنزلين يقعان في مدينتي ساندي بيتش ولورنس في مقاطعة نيو ساوث ويلز، القريبتين من مدينة غرافتون التي نشأ فيها برنتون تارانت، المتهم الرئيسي في الهجومين على المسجدين.

وأضافت الشرطة أن “الهدف الرئيسي للعملية هو الحصول على مواد من شأنها أن تساعد التحقيق”، لافتة إلى أن عائلة المتهم ساعدت في التحقيقات وليس هناك ما يشير إلى تهديد حالي أو وشيك يتعلق بمذكرات التفتيش.

وترعرع تارانت في مدينة غرافتون وسافر بعد وفاة والده إلى نيوزيلندا، وأقام خلال السنوات الأخيرة في مدينة دونيدن، واعتنق أيديولوجية الفاشية الجديدة خلال جولات عديدة في أوروبا.

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