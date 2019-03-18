درك”أبريكشة” يواصل عملياته ضد ترويج المخدرات بتنسيق مع النيابة العامة بوزان

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

قامت مصالح الدرك الملكي ب “ابريكشة “في عمليتان متفرقتان على مستوى دوار “اللشان “جماعة و قيادة ابريكشة (وزان) على اثر شكايتان صادرتان من المحكمة الابتدائية بوزان من حجز كمية مهمة من المخدرات، الأولى بمنزل المشتكى به (ا ع) الذي لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة ، حيث تم العثور اثناء عملية التفتيش على 5 كلغ من مسحوق الشيرا و 10 كلغ من القنب سنابل،إذ تم اعتقال زوجته المشتكى بها الثانية من طرف الضابطة القضائية لهذا المركز قصد إستكمال التحقيقات في علاقتها بالمحجوز.

اما العملية الثانية التي جاءت كذلك على إثر شكاية من نفس المحكمة تم خلالها حجز كمية مهمة من المخدرات بمنزل شبه مهجور يستغله مالكه في تخزين و تصنيع الشيرا مكونة من الكيف سنابل( 600 كلغ) و حبيبات الكيف 800 كلغ و 100 من مسحوق الشيرا بعدما تمكن المشتكى به من الفرار أيضا من قبضة مصالح الأمن و تم نشر مذكرة بحث في حقه مع إتلاف الكمية المحجوزة من الكيف سنابل و حبيباته بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة فيما ستسلم كمية الشيرا إلى السيد الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك بتطوان.

وتأتي هاتين العمليتين في إطار المحاربة الشاملة التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بتطوان بتنسيق مع النيابة العامة والتي أطاحت حتى الربع الأول من هذه السنة بالعديد من تجار المخدرات وكميات مهمة من الشيرا المعدة للترويج.

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