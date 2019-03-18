طقس الاثنين.. سحب كثيفة ورياح قوية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الإثنين، أن تتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية، وأن تظهر سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، والسفوح الجنوبية الشرقية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية، من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس ومنطقة طنجة والساحل المتوسطي والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بالسهول الوسطى والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستتراوح ما بين 16 و21 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و19 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بمنطقة طنجة، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية وقرب السواحل وما بين 23 و28 درجة بالسايس، السهول والجنوب الشرقي وستكون ما بين 28 و33 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وما بين 33 إلى 37 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط ما عدا بين كاب الغير وطانطان حيث سيكون هائجا إلى قوي الهيجان .

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