بينهم ادريس جطو وفتح الله ولعلو ..اليوسفي يُطفئ شمعته 95

هبة بريس – الرباط

احتفل عبد الرحمان اليوسفي الوزير الاول السابق في عهد حكومة التناوب ، بعيد ميلاده 95 ، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والحزبية على رأسهم الوزير الاول السابق ورئيس المجلس الاعلى للحسابات “ادريس جطو” و فتح الله ولعلو .

ونشر على صحفة اليوسفي الرسمية بموقع فايسبوك :”احتفلنا اليوم بعيد ميلاد عبد الرحمن اليوسفي في جو عائلي يضم مجموعة من رفاقه وأصدقائه.”.

وازداد عبد الرحمن اليوسفي في 8 مارس 1924 (العمر 95 سنة) في طنجة، حصل على ليسانس في القانون وعلى دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية ودبلوم المعهد الدولي لحقوق الإنسان وهو عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ مؤتمره الثالث عام 1978 و كاتبا عاما لاتحاد المحامين العرب من 1969 إلى 1990 ثم شغل منصب الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ وفاة كاتبه العام السابق عبد الرحيم بوعبيد في 8 يناير 1992 وايضا وزير أول من 4 فبراير 1998 إلى 9 أكتوبر 2002.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0