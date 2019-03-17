كرانس مونتانا يختتم الدورة الخامسة ..الشباب محور الأشغال

هبة بريس - و م ع

بعد أربعة أيام من النقاشات المثمرة، أسدلت الدورة الخامسة لمنتدى كرانس مونتانا الستار على أشغالها التي إنعقدت فعالياتها من 14 إلى 17 مارس الحاليبمدينة الداخلة.

الدورة السنوية التي إتخدت شعارا لها “بناء إفريقيا قوية وحديثة في خدمة الشباب”، شارك فيها حوالي 1200 مشاركا منحدرا من 110 بلدان ونقاشات مثمرة حول التعاون جنوب-جنوب ومستقبل إفريقيا.

وأجابت الدورة عبر اللقاءات والجلسات العامة والأحداث والأنشطة الموازية، عن كافة الانتظارات بمشاركة مئات الشخصيات رفيعة المستوى، التي ناقشت بشكل معمق الانشغالات والهموم وكذا طموحات الشباب الإفريقي.

هذا الموعد الكبير، الذي نظم تحت رعاية الملك محمد السادس، تميز بالمساهمة القيمة لشخصيات مؤثرة من ضمنها نائب رئيس جمهورية غواتيمالا جافيت كابريرا، ونائبة رئيس ليبيريا السيدة جيويل تايلور، والمستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، والوزير الأول الهايتي جان هنري سيان، ونائبة رئيس غامبيا السيدة عيستو توراي، والسيدة الأولى لغامبيا فاطوماطا با بارو، والسيدة الأولى لغينيا كوناكري، حادجة كوندي دجيني كابا، ونائب الوزير الأول لغينيا الاستوائية، وألفونسو نسو موكوي، ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية إفريقيا الوسطى لوران نغون بابا، ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مصطفى سيسي لي.

ومنحت هذه الدورة بدءا بمحورها، صوتا للشباب الأفارقة. حيث توج إعلان القادة الأفارقة الشباب خلال اليوم الأول من أعمال هذا المنتدى الذي دعا، على الخصوص، إلى التمكين الاقتصادي والاندماج الاجتماعي للشباب الإفريقي لمواجهة مختلف أشكال التطرف في المجتمع وصعود اليمين المتطرف وآفتي العنف والإرهاب.

ونادى ممثلو مجالس وطنية للشباب، ورجال أعمال وقادة شباب من آفاق مختلفة، بإحداث فرص للشغل لفائدة الشباب بهدف تمكينهم من تحقيق الاستقلالية في المجتمع، من خلال التركيز على ريادة أعمال الشباب.

كما رحبوا بتنظيم هذا المنتدى، وعبروا عن امتنانهم لجهود الملك محمد السادس ودعم جلالته لقضايا الشباب، وكذا للمملكة المغربية لالتزامها بتعميق النقاش حول الشباب.

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