مصرع فتى غرقا ببحيرة ضواحي طنجة

نُشر بتاريخ :  2019-03-17 - 20:01
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اس.بويعقوبي – هبة بريس

لقي طفل في 16 من عمره مصرعه غرقا اليوم الأحد 17 مارس الجاري ، داخل بحيرة بجماعة “اجزناية” ، ضواحي مدينة طنجة .

وحسب شهود عيان فالهالك قصد البحيرة الواقعة بالقرب من المدينة الجديدة التابعة لتراب جماعة اجزناية ضواحي مدينة طنجة من اجل السباحة ليلقى مصرعه غرقا ، حيث قامت عناصر الوقاية المدنية بانتشال جثته في مشهد ونقلها صوب مستودع الاموات من اجل اخضاعها للتشريح الطبي قصد تحديد اسباب الوفاة المباشرة .

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها .

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