حسنية أكادير تفوز على نهضة بركان وتتأهل لدوري ربع كأس إفريقيا

احمد وزروتي ـ هبة بريس

تأهل فريق حسنية أكادير بعد فوزه على فريق نهضة بركان بملعب أدرار، في إطار الجولة السادسة من اقصائيات المجموعة الأولى المؤهلة لربع نهاية كاس إفريقيا.

ودخل فريق حسنية أكادير بالتشكيلة التالية: الحواصلي- البوفتيني- الصادقي-الرامي- الداودي- صيام- المالوكي- أوبيلا- الخنبوبي-بناني- الفحلي.

في حين دخل فريق نهضة بركان بالتشكيلة التالية: المحمدي-دايو- كودجولابا- المقدم- الكاس- محمد عبد الله- الهيلالي- النمساوي- المباركي- محمد عزيز- فرحان

وعرف الشوط الأول من المقابلة اندفاعات هجومية لفريق حسنية أكادير من أجل كسب النقاط الثلاث والضامنة جزئيا للانتقال إلى دوري ربع كأس الأمم الافريقية إلى جانب فريق نهضة بركان، وتأتى له ذلك في الدقيقة 26 ، حيث سجل اللاعب الفحلي الهدف الأول لفريق الحسنية.

من جهته استماث دفاع فريق النهضة البركانية ضد الهجومات الأكاديرية لمنع الهجوم السوسي من تسجيل أي هدف، وبالموازاة مع ذلك فقد أضاع الفريق البركاني محاولات عديدة، عبر هجومات مضادة وعمليات مبنية من وسط الميدان، حيث كان سباقا في بداية اللقاء للمبادرات الهجومية.

خلال الشوط الثاني من المقابلة، حاول فريق الحسنية عبر هجمات اعتمدت على تمريرات من الجانبين الأيمن والأيسر، مباغثة الفريق البركاني وتسجيل هدف ثاني لدعم حظوظه في التأهل، لكن الدفاع البركاني كان في الموعد وأجهض الهجومية اليوسفية.

بالموازاة مع ذلك، لم يستسلم فريق نهضة بركان للهزيمة، وبدأ في خلق فرص للتسجيل عبر هجومه الذي يقوده لاباكودجو، وكاد أن يسجل هدف التعادل في أكثر من مرة، لينتهي اللقاء بفوز حسنية أكادير على نهضة بركان بهدف لصفر وتأهله لدوري ربع النهاية بعد فوز الرجاء على أوطوهو الكونغولي.

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