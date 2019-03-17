سيارات الاجرة الصغيرة بتارودانت وانزكان بدون ” عدادات”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت هيئات حماية المستهلكين ومعها المواطنون بكل من مدينة انزكان وإقليم تارودانت ، ينتظرون تدخل السلطات العاملية من أجل فرض استعمال ” العدادات ” لسيارات الاجرة الصغيرة، من أجل تجويد الخدمة والحد من التصادمات التي تقع بين المواطنين والسائقين بهذا الخصوص .

وكانت ” هبة بريس” قد التقت بعدد من مهنيي سيارة الاجرة بإنزكان وتارودانت، حيت بدورهم يأملون ان تفرض السلطات استعمال العدادات من أجل تجويد خدمة النقل العمومي ، مشيرين أن وضع عداد يضمن حقوق السائق والراكب.

فالوضع الذي استمر لازيد من ثلاثة عقود، لم يعد يتماشى مع حجم التوسع العمراني لانزكان وتارودانت، حيت تسود الفوضى في القطاع بالمدينتين، ولا يعرف الزبناء ثمن الرحالات، بل ان الوضع استفاد منه أرباب سيارات أجرة صغير، في ظل صمت الجهات الوصية على القطاع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0