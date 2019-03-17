السلطات التربوية بالجديدة وفيدرالية جمعيات الآباء تنشط في اليوم الوطني للمجتمع المدني

أحمد مصباح – الجديدة

بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، وبتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالجديدة، عقدت فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، اليوم الأحد 17 مارس 2019، يوما دراسيا تحت شعار: “أي دور لجمعيات الآباء في تفعيل الحياة المدرسية؟”، احتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المديرية الإقليمية للتعليم، أشغاله التي حضرتها أطر من الهيئات التربوية والإدارية، ومن هيئة التفتيش، وممثلو عن فروع جمعيات الآباء بإقليم الجديدة، وهيئات المجتمع المدني.

هذا، وكان اليوم الدراسي من تنظيم الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأوليا التلاميذ بالمغرب / فرع الجديدة، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء–سطات، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة.

إلى ذلك، فإن فيدرالية جمعيات الآباء بإقليم الجديدة تعتبر إطارا مدنيا مستقلا للدفاع عن المدرسة العمومية وحمايتها. وتعمل الفيدرالية على تحقيق الأهداف التالية: الإعلام والتوثيق والنشر؛ تنظيم دورات تكوينية لمسيري الفروع؛ تنظيم ندوات وتظاهرات تربوية وثقافية وفنية ورياضية؛ التدخل لدى الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا وإقليميا؛ عقد شراكات واتفاقيات مع كل الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة، أو التي تهتم بالشأن التربوي التكويني في كل المجالات التي تهم مصلحة التلميذ.

ومن مبادئ فيدارلية جمعيات الآباء استقلالية القرار، وعدم استغلال الفيدرالية لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها.

والانخراط في الفيدرالية الكائن مقرها المؤقت بملحقة المديرية الإقليمية بالجديدة، مفتوح في وجه الجمعيات المعنية، والتي يجب أن تتوفر من أجل اكتساب العضوية، على شروط التمتع بالصفة القانونية، والالتزام بمبادئ وأهداف الفيدرالية، وقانونها الأساسي، وميثاق شرفها، ناهيك عن أداء واجب الانخراط السنوي.

وحسب ورقة تقنية حصلت عليها الجريدة، فإن المكتب الإقليمي للفيدرالية الوطنية لجمعيات الآباء، تأسس بمبادرة من جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بإقليم الجديدة. وتهدف الفيدرالية إلى تحقيق ما يلي: الدفاع عن مكتسبات المدرسة الوطنية والعمومية، وحمايتها؛ حماية حقوق التلاميذ كما هو متعارف عليها دوليا؛ تمثين ومأسسة العلاقة بين الأسرة والمدرسة؛ تطوير ودمقرطة العمل الجمعوي للأسر، تحسين وعقلنة أدائه؛ دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين؛ والإسهام بالأفكار والمقترحات في كل ما يهم الشأن التربوي.

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