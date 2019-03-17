“الفايق” يتواصل مع الساكنة ويدعو للانخراط في تنمية فاس

ع محياوي ـ هبة بريس

دعا رشيد الفايق البرلماني و المستشار الجهوي و رئيس جماعة أولاد الطيب من خلال لقاءاته التواصلية التي أجراها مع ساكنة فاس وعدد من الحرفيين و التجار على مستوى مجموعة من الأحياء التي تعرف الهشاشة و التهميش و الاقصاء الى الانخراط فعليا في الاصلاح

رشيد الفايق خلال تصريح خص به ” هبة بريس ” طالب كل شرائح العاصمة العلمية التعاون قصد الانخراط في كل ما يخدم مصالح المدينة و الجهة بشكل عام،

و أضاف ذات المتحدث أنه لن يتراجع عن تنفيذ برامج حزبه وفق توجيهات رئيسه عزيز أخنوش، حيث سيواصل لقاءاته التواصلية مع ساكنة فاس للاستماع لهمومهم قصد إيجاد حلول لمعاناتهم، مضيفا أنه مستعد للانتقال الى كل من يرغب في ابلاغ صوته و رسائله على مستوى أحياء فاس أو الجهة ، و أن صفته كمستشار في الجهة تسمح له بالتنقل عبر مختلف مدن الجهة .

هذا وقد زار رشيد الفايق يوم أمس السبت 16 مارس الجاري، و بطلب من ساكنة عين النقبي بلاد لحبوس مقاطعة جنان الورد بفاس كل النقط السوداء التي تعرف الهشاشة و الاقصاء من طرف حزب العدالة و التنمية الغائب في العاصمة العلمية، حيث فقد مصداقيته ووعودهم مع الساكنة زد على ذلك عجلته المتوقفة منذ تسييرهم للمجلس حسب متحدث لـ ” هبة بريس “. مدينة فاس تنتظرها الكثير من الاصلاحات بسبب الركود الحاصل تنمويا و اقتصاديا و سياحيا فهل من منقذ لهذه المدينة حسب ذات المتحدث ؟.

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