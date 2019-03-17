إطلاق سراح أستاذ أيت ملول المتهم بإغتصاب تلميذته

ع بركة ـ هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” ، أن قاضي التحقيق باستئنافية أكادير أمر بمتابعة أستاذ أيت ملول، المتهم باغتصاب والتغرير بتلميذة قاصر في حالة سراح، بعد أن قضى شهر ونصف من الاعتقال الإحتياطي.

وأضافت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق استند في قراره على تنازل موقع من طرف والد التلميذة لفائدة الاستاذ المتهم، مضيفة أن التلميذة ووالدتها تفاجأتا بوثيقة التنازل.

وتعود فصول القضية، حين اكتشفت والدة التلميذة غيابها عن المنزل، وامام الحاح الام على الاستفسار على سر الغياب، اعترفت التلميذة بكون استاذها قام بممارسة الجنس عليها واغتصابها، الأمر الذي تسبب في افتضاض بكارتها، وأمام هذه الواقعة قامت والدة التلميذة بوضع شكاية لدى المصالح الأمنية.

وقد قامت المصالح الأمنية، بالتنسيق مع التلميذة،بعد توصلها باتصال من أستاذها، باعتقال الاستاذ في حالة تلبس واحالته على القضاء.

وفي نفس السياق، ذكرت مصادر عليمة، ان مصالح وزارة التعليم قد اوقفت الاستاذ المتهم عن العمل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0