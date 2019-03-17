اعتداء داخل حمام بإقليم سيدي بنور ينتهي بجريمة قتل

احمد مصباح ـ هبة بريس

اوقف المركز الترابي التابع لسرية الدرك الملكي لسيدي بنور، راشدا، في عقده الثالث، تسبب في قتل قاصر، بعد أن عنفه داخل حمام شعبي بتراب إقليم سيدي بنور. وقد أعاد الجاني، أمس السبت، إعادة تمثيل الجريمة، تحت حراشة أمنية مشددة، وبحضور حشود غفيرة من الفضوليين.

وحسب وقائع النازلة، فإن قاصرا لم يتعد عمره ال13 سنة، قام برعي أغنامه في أرض غير بعيد من دوار “لحمامنة” بإقليم سيدي بنور. الأمر الذي أثار حغيظة ابن صاحب المرعى، الذي دخل وقتها في نزاع مع الراعي الصغير.

وبعد مرور حوالي أسبوع عن النازلة، التقى الاثنان صدفة في حمام شعبي بدوار “لحمامنة”. واستغل الشاب الثلاثيني الفرصة، وسدد إلى غريمه ضربة قوية، أصابته مباشرة في إحدى كليتيه.

وقد لزم الطفل المعتدى عليه، إثر الاعتداء عليه، الفراش حوالي أسبوع، قبل أن تضطر أسرتته لحمله، بعد تدهور صحته، إلى طبيب بمدينة سيدي بنور، نصح جراء الكشف عليه، بأن يأخذ قسطا من الراحة. لكن حالته الصحية ازدادت في التدهور، بعد يومين عن زيارة الطبيب. حيث قامت أسرته بنقله متأخرا إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، وتم الاحتفاظ به تحت العناية الطبية، بعد أن أصبح يتقيأ ويتبول دما. ما عجل بوفاته، بعد يومين عن دخوله المستشفى.

وهكذا، تكون إصابته في إحدى كليتيه داخل حمام شعبي، ترتفع فيه درجة الحرارة، والبنية الجسمانية الضعيفة للضحية، وعدم الإسراع بعرضه على الطبيب من أجل المعالجة والتطبيب، أسبابا وظروفا عجلت بالوفاة.

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