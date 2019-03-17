درك الرحامنة يُحقق في حادث اطلاق نار من بندقية صيد

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان دوار عزيب المنصوري بجماعة أولاد حسون حمري بالرحامنة، اهتز زوال امس السبت على وقع حادثة إطلاق الرصاص من بندقية صيد بعد خصومة بين فلاحين حول أحقية ارض فلاحية.

الحادث خلف اصابة شخصين تم نقلهما إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي ببنجرير قصد العلاج إثر اصابتهما في الحادث.

وفتحت عناصر الدرك الملكي ببنجرير تحقيقا تحت اشراف النيابة العامة لمعرفة التفاصيل الكاملة وراء وقوع الحادث، كما كتفث عناصر الدرك ابحاتها للوصول لمرتكب الحادث الذي فر الى وجهة غير معلومة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0