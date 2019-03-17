قتلى في تفجير سكة قطار في باكستان

هبة بريس ـ وكالات

قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، وأصيب ثمانية آخرون، في باكستان نتيجة انحراف قطار بعد انفجار عبوة ناسفة زرعت على السكة الحديدية.

وذكر قناة “دنيا نيوز” التلفزيونية المحلية، أن الحادث أسفر عن خروج 5 مقطورات عن الخط وانقلابه

وقالت القناة، إن القطار كان متوجها في رحلة إلى مدينة كويتا في جنوب غرب باكستان. وأضافت أن التفجير وقع بالقرب من دائرة ناصر آباد.

وعلى الفور توجهت إلى مكان الحادث فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف ومجموعة من رجال الشرطة التي بدأت بالتحقيق في ملابسات الحادث.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

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