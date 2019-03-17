مصرع شخصين بقناة “زرابة” وادخال سائق “تريبورتور” للعناية المركزة

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، أن شخصين ينحدران من عائلة واحدة بدوار أولاد مراق التابع لجماعة الشعراء لقيا مصرعها ليلة امس غرقا بقناة “لاروكاد” زرابة على مستوى جماعة أولاد عراض، فيما تم نقل سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات في وضعية حرجة لتلقي العلاج بالمستشفى.

وفي التفاصيل فقد انتقل المدعو قيد حياته (د، م) في الأربعينيات من عمره وصهره العشريني الذي كان في ضيافته بمناسبة حفل زفاف، انتقلا إلى مركز تملالت لقضاء بعض الأغراض المتعلقة بالعرس، وعند عودتهما في اتجاه دوار أولاد مراق بالشعراء استقلا دراجة ثلاثية العجلات عبر الطريق المحورية المارة عبر جماعة أولاد عراض، وأفادت مصادرنا أن انفجار إحدى عجلات الدراجة النارية جعلتها تزيغ عن الطريق ولم تفلح جهود سائقها الأربعيني المنحدر من دوار “التسبيحة” في السيطرة عليها، ليجد الثلاثة أنفسهم في قعر القناة المائية ليلا.

وحلت عناصر الدرك والوقاية المدنية، التي قامت بانتشال جتثي الراحلين وارسالهما لمستودع الاموات بمدينة مراكش من اجل التشريح الطبي، كما تم ادخال سائق (التريبورتور) لقسم الانعاش نظرا لخطورة الاصابة التي تعرض لها.

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