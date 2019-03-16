لأول مرة تركيب عدادات لسيارات الأجرة الصغيرة بشفشاون

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

اشرف محمد العلمي ودان عامل إقليم شفشاون، صباح اليوم الأربعاء أطلاق مبادرة تركيب عدادات جديدة لسيارات الأجرة شفشاون.

وقال مهنيوا النقل أن هذه المبادرة تسعى لتجويد خدمة النقل العمومي بمدينة شفشاون، مبرزين أن وضع عداد يضمن حقوق السائق والراكب.

وأوضح الفاعلون في مجال النقل بشفشاون، أن هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها السلطات الاقليمية مع جمعيات سيارات الأجرة الصغيرة، مبرزين أن العداد يفتح على مبلغ درهمين ويحدد الحد الأدنى للرحلة في 7 دراهم.

واستحسن عدد من المواطنين وهيئات حقوق المستهلك مبادرة السلطات الإقليمية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الجديد سيحد من المشاكل مع سيارات الأجرة الصغيرة بعدما صارت التعريفة موحدة ومحددة بشكل معقول .

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