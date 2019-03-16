التعادل يحسم مواجهة المغرب التطواني وضيفه الفتح الرباطي

هبة بريس - القسم الرياضي

خرج المغرب التطواني وضيفه الفتح الرباطي أحبابا في إصطدامهما بملعب سانية الرمل، بعدما إكتفيا بالتعادل السلبي عن الدورة 22 من البطولة الإحترافية.

قمة المعذبين والغرقى في أسفل الترتيب حضر فيها كل شيء إلا غيث الأهداف، إذ جاءت معاكسة لبياض النتيجة وحملت إثارة ومحاولات هجومية من الجانبين لم تستغل خصوصا من الفريق الزائر.

الصرامة التكتيكية والضغط النفسي سيطروا نسبيا على إيقاع المباراة، لكن الفتح جنى على نفسه وهو يضيع فرصتين سانحتين بسذاجة في الشوط الأول عبر السمومي، كما أهدر لكحل والحواصي محاولتين برعونة في الشوطين، وغابت النجاعة والتركيز عن هجمات الحمامة التي إصطدمت بتألق الحارس بنعبيد، كما وقف العروبي في وجه مقران وزملائه، والذين لم يستغلوا طرد عميد أصحاب الضيافة الميموني في آخر عشر دقائق، ليخرج الفريقان في النهاية بالتعادل الأبيض المنصف والذي لم يفدهما معا، إذ أبقى المغرب التطواني معذبا في الصف 14 ب 22 نقطة،وترك الفتح مترنحا في المرتبة 12 ب 24 نقطة.

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