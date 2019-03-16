تارودانت: العثور على عجوز فرنسية جثة متحللة بالكردان

محمد ضباش- هبة بربس

عثر مساء اليوم السبت 16 مارس 2019، على عجوز فرنسية الجنسية جثة هامدة بمنزلها المكتراه بدوار الشرفة بمركز جماعة الكردان إقليم تارودانت.

وحسب مصادر محلية، فقد تم اكتشاف آمر وفاة العجوز الفرنسية، التي كانت تقطن وحيدة بمنزلها المكتراه بمنطقة الشرفة بجماعة الكردان، والمعروفة باسم (كريستين رابو) والبالغة من العمر نحو 83 سنة ، من طرف إحدى سيدات الدوار بعد أن لاحظت غيابها غير المألوف، لتقوم بإخبار السلطات المحلية بالموضوع.

هذا وفور علمها بالنبأ حل بعين المكان ممثلوا السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي وفرقة تابعة للشرطة العلمية، حيث تم اكتشاف جثة العجوز في حالة تحلل، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة التي تم تحديد وقتها في ليلة الخميس الماضي، فيما قامت عناصر الوقاية المدنية بنقل جثة العجوز إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتارودانت.

جدير بالإشارة أن أخت العجوز الفرنسية المتوفاة (طبيبة) والتي كانت تقطن معها في نفس المنزل لقيت هي الأخرى نفس المصير قبل أشهر، حيث أن الأختين رفضتا مغادرة منطقة سبت الكردان والمغرب وتشبتتا بالعيش فيه وحيدتان دون مرافق، وفاء لذكرياتهما بالمنطقة منذ مقدم أبيهما إليها للعمل كمسؤول بإحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة .

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