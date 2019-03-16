وقفة بالعاصمة الرباط للتنديد “بمذبحة” نيوزيلاندا

هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

احتشد العشرات من المواطنين المغاربة بمختلف انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية، السبت 16 مارس الجاري، في وقفة احتجاجية امام البرلمان بالعاصمة الرباط للتنديد بالعملبة الارهابية التي خلفت مقتل 50 مصليا بمسجدين أمس الجمعة.

ودعا المحتجون الدول الغربية لنبذ خطاب الكراهية ضد المسلمين ، رافعين شعارات ولافتات من قبيل “لا للإسلاموفوبيا تحت جميع المسميات”، و”من المغرب إدانة لإرهاب الجبناء”، و”المسجد ضحية للتحريض والكراهية”، وغيرها من الشعارات المدينة للعمل الإرهابي.

وطالب المحتجون بادانة الجريمة الإرهابية، ووقف حملات العداء والعنصرية ضد المسلمين ، في جميع انحاء العالم من اجل تفادي وقوع سيناريوهات مشابهة لمذبحة نيوزيلاندا.

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