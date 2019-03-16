طنجة: تثبيت 15 رادار بأهم الأماكن والشوارع التي تشهد حوادث سير

اس.بويعقوبي - هبة بريس

افاد مصدر جماعي انه في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026 وكذا من أجل تعزيز المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير، ومن أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية على المستوى الوطني والمحلي سيتم تثبيت 15 رادارا بمدينة طنجة .

وافاد ذات المصدر ، ان اجتماعا ضم ممثل مجلس مدينة طنجة نائب العمدة المكلف بقطاع السسر والجولان “عبد السلام العيديوني ” ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وولاية امن طنجة، التأم هذا الاسبوع من اجل تدارس تفعيل هذا الاجراء الرامي الى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية في المدينة لمراقبة مخالفات السير بالمدينة.

ويأتي انخراط جماعة طنجة في هذه العملية بحكم مسؤوليتها عن مرفق السير والجولان بالمجال الترابي للمدينة، إلى جانب باقي المتدخلين، بحيث كان الاجتماع مناسبة تم من خلاله تحديد مجموعة من أماكن ونقط تثبيت أجهزة المراقبة والمعاينة (15 رادار) لمراقبة مخالفات السير بمختلف شوارع المدينة الرئيسية منها والثانية، خاصة تلك التي تعد نقط سوداء لمستعملي العربات والراجلين.

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