الدكالي ينفي خبر اعفاء 31 مسؤولا في المصالح المركزية

نُشر بتاريخ :  2019-03-16 - 20:06
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هبة بريس - و م ع

نفت وزارة الصحة، اليوم السبت، خبر إعفاء 31 مسؤولا بمصالحها المركزية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها ردا على ما نشرته إحدى الجرائد الورقية في صفحتها الأولى من عدد اليوم بشأن هذا الموضوع، أن وزير الصحة أصدر بتاريخ 13 مارس الجاري قرارا بفتح باب الترشيح لشغل 31 منصبا شاغرا لرؤساء المصالح بالإدارة المركزية لوزارة الصحة.

وأكد المصدر ذاته أن المسؤولين السابقين بهذه المصالح، إما تمت ترقيتهم إلى مناصب أخرى للمسؤولية كرؤساء أقسام، أو أحيلوا على التقاعد، وبذلك أصبحت مناصب المسؤولية بهذه المصالح الإدارية شاغرة، وتسير عن طريق النيابة.

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تعليق واحد

  1. عزيز

    في 21:15

    يجب أن يتم إعفاء رشيد الصديق قبل أن يتم اعفاءك ايها الوزير فالبريم ريحتو عطات

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