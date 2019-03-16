البوليساريو تُجيّش مناصريها بجنيف قبل الجولة الثانية من المفاوضات

نُشر بتاريخ :  2019-03-16 - 19:26
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هبة بريس – الرباط

في خطوة وصفتها مايسمى “بوكالة انباء الجبهة الانفصالية” ، بالاستباقية ، نظمت “جمعيات المجتمع المدني الصحراوية” ، تظاهرة ، أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بما أسمتها ب”الامتثال للشرعية الدولية في الصحراء المغربية واجراء “الاستفتاء” كطرح  أضحى متجاوزا منذ انتهاء فترة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي .

واعتبرت الجبهة الانفصالية ان الاحتجاج بانه ياتي في اطار ماوصفته بآلية الضغط على الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها نحو الاسراع لايجاد حل في الاقليم المتنازع عليه وتنظيم “الاستفتاء” الذي ظلت قيادات الرابوني متشبثة به لازيد من عقود كطرح متجاوز.

وتستضيف جنيف الجولة الثانية من المفاوضات بين جبهة “البوليساريو “والمملكة المغرب، يومي 21 و 22 مارس، تحت رعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، السيد هورست كوهلر.

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