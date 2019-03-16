بشماس :”حكومة البيجيدي نشرت الاحباط بين المغاربة” !

هبة بريس – الرباط

قال حكيم بنشماس الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة ، ان رئاسة حزب العدالة والتنمية لحكومتين متتاليتين ولد الاحباط لدى المغاربة ، في اشارة الى فترة تولي بنكيران وبعده سعد الدين العثماني .

واعتبر بنشماس الذي أطر لقاء نظمه حزب “الجرار” بمدينة مراكش اليوم السبت ، ان ضعف التسيير والتدبير ضيع على المغاربة فرصة وصفها بالمهمة من اجل التقدم ، لافتا الى انه “بعدما عشنا موجة أمل كبيرة بعد 2011، ظل المغاربة يعتقدون أن ساعة التغيير الحقيقي قد دقت، ولهذا أصبحنا نلمس انتشار الشعور بالإحباط على مستوى جميع الفئات الإجتماعية”.

ووصل حكيم بنشماس الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة اليوم السبت الى مراكش لترؤس اشغال اللقاء الجهوي الذي تنظمه الامانة العامة الجهوية للحزب لجهة مراكش اسفي بحضور المنتخبين ومنخرطي الحزب والمنسقين الاقليميين . وهو اللقاء الجهوي الذي يدخل في اطار سلسلة اللقاء التواصلية التي ينظمها حزب الجرار.

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