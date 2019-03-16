المغرب ينفي تدخله في الشأن الجزائري

و استغراب بوريطة مما نشر، ونسبة ذلك إلى مصادر ديبلوماسية مقربة من وزارة الخارجية المغربية، نافيا أن يكون المغرب قد قام بالتنسيق مع أي دولة، ولا سيما فرنسا، بشأن ما تعرفه الجزائر، مشيرا إلى أن موقف المغرب الواضح والثابت هو عدم التعليق.