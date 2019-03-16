المغرب ينفي تدخله في الشأن الجزائري

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هبة بريس -الرباط
نفى وزير الشؤون الخارحية والتعاون ناصر بوريطة تدخل المغرب في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية التظاهرات التي تشهدها للمطالبة بإسقاط العهدة الخامسة .
وجاء على لسان بوريطة في تصريح صحفي أن ما تداولته وسائل إعلام فرنسية بخصوص تدخل المغرب فيما يجري في الجزائر، وقيامه بالتنسيق مع فرنسا بشأن ذلك” ضرب من الخيال .
و استغراب بوريطة مما نشر، ونسبة ذلك إلى مصادر ديبلوماسية مقربة من وزارة الخارجية المغربية، نافيا أن يكون المغرب قد قام بالتنسيق مع أي دولة، ولا سيما فرنسا، بشأن ما تعرفه الجزائر، مشيرا إلى أن موقف المغرب الواضح والثابت هو عدم التعليق.
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