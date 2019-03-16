صدمة وتساؤلات عن أسباب المذبحة في نيوزيلندا الهادئة

هبة بريس - وكالات

وسط صدمة وحزن تشيع نيوزيلندا اليوم السبت 16 مارس قتلى الاعتداءين الإرهابيين. يأتي ذلك بعد يوم من مقتل 49 مصلياً وإصابة 42 على يد مسلح واحد على الأقل في هجوم على مسجدين وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بأنه “عمل إرهابي”.

ومنذ وقوع هذا الهجوم صباح الجمعة يتساءل الجميع لماذا وقع هذا الاعتداء الإرهابي المروع في بلد كان يعتقد أنه من ضمن أكثر دول العالم أمنا وسلاما؟

وهذا البلد الواقع في جنوب المحيط الهادئ، الذي يشيد به المهاجرون المسلمون بوصفه “جنة على الأرض”، يأتي ثانياًً بعد أيسلندا في مؤشر السلام العالمي.

لكن في غضون 36 دقيقة فقط بعد ظهر الجمعة، قتل 49 مسلماً في مسجدين في كرايست تشيرش، وهو رقم أكبر من ضحايا كافة حوادث القتل المسجلة العام الفائت، فيما جرح العشرات.

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