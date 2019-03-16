أولمبيك آسفي يعود بنقطة من ميدان الجريح شباب الريف الحسيمي

هبة سبور – شفيق عنوري

عاد أولمبيك آسفي بنقطة ثمينة من ميدان الجريح، شباب الريف الحسيمي، في المباراة التي احتضنها ملعب ميمون العرصي، برسم الجولة ال22، من البطولة الاحترافية.

وكان “القرش المسفيوي” السباق للتسجيل، عبر لاعبه سيف الدين الكحلاوي، في الدقيقة ال42، قبل أن ينجح الإسباني مارتين بينغوا في إدراك التعادل للشباب في الدقيقة ال47.

وبهذه النتيجة، أضاف كل فريق نقطة لريصده، ليصل المسفيويون إلى النقطة ال29 في المركز السابع، وبلغ شباب الريف النقطة ال21 في الرتبة ال15 (ما قبل الأخيرة).

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