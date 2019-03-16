من المسؤول عن ظاهرة احتلال الملك العمومي بصفرو؟

ع محياوي – هبة بريس

تفشت ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة صفرو بشكل كبير، حتى صارت القاعدة السائدة في أغلب الشوارع والفضاءات المفتوحة في وجه المواطنين أن يجبر السكان على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب حق قانوني، فيما يبدو أن السلطات المحلية اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة التي أصبحت مثار سخط جميع المواطنين في المدينة.

متحدث لـ ” هبة بريس ” قال أن هذه الظاهرة مسؤولية المنتخبين الذين لا يريدون المغامرة بأصوات انتخابية والدخول في غمار صراع قد يكون سببا في فقدان أصوات كتلة انتخابية وقت الانتخابات. كما هي كذلك مسؤولية السلطات المحلية بالإقليم الحاضرة و الغائبة في نفس الوقت مع مثل هاته الفوضى الغير المنظمة حسب ذات المتحدث ؟.

و أضاف ذات المتحدث، أن موجة احتلال الرصيف بشكل قوي في جل المواقع الحساسة بالمدينة يطرح أكثر من علامة استفهام ويدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته “التمييكة” ، الوضع نفسه وحالة الفوضى تعم كذلك ” سويقة سيتي مسعودة و باب المربع “، إذ لا صوت يعلو على أصوات الباعة الذين يعرضون بسخاء أنواعا مختلفة من السلع والمأكولات التي لا تخضع لأدنى مراقبة صحية، كالوجبات السريعة التي يتم إعدادها في الهواء الطلق، إذ تتناغم روائحها من روائح الأزبال المنتشرة هنا وهناك ، وكذلك انتشار مخيف للمدمنين على المخدرات بين صفوف الخضارة .

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