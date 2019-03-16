تارودانت: توقيف شاحنة محملة بالكازوال المهرب بأولاد تايمة

محمد ضباش - هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن بمدينة أولاد تايمة اليوم السبت 16مارس 2019 ، من توقيف شاحنة محملة بكميات كبيرة من الكازوال المهرب، وذلك على مستوى شارع الحسن الثاني بحي الكرسي أولاد تايمة.

وحسب مصادر مطلعة، فبعد توصل مصالح الأمن بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة بإخبارية في حدود الساعة الثالثة ليلا تفيد بتواجد شاحنة خاصة لنقل الخضر محملة بكمية مهمة من الكازوال المدعم وهي بصدد إفراغ حمولتها بأحد المنازل الكائنة بحي الكرسي أولاد تايمة، حيث انتقلت عناصر الأمن إلى عين المكان قبل أن تتم مداهمة الشاحنة بالقرب من المنزل المذكور وحجز حوالي طن من الكازوال المهرب القادم من المناطق الجنوبية، كما تم اعتقال سائق الشاحنة و صاحب المنزل واقتيادهما إلى مقر مفوضية الشرطة من أجل تعميق البحث معهما بخصوص الأفعال المنسوبة إليهما ومعرفة مصدر هذه الشحنة من الكازوال وباقي المتورطين.

هذا وقد تم حجز الشاحنة الموقوفة، كما تم وضع المشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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