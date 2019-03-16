الوداد يواجه صان داونز وعينه على الفوز لتجنب الحسابات الضيقة

هبة سبور

سيكون فريق الوداد البيضاوي في محك صعب عندما سيواجه مساء اليوم السبت ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على ارضية ملعب “مولاي عبد الله” بالعاصمة الرباط، برسم الجولة الأخيرة من دور مجموعات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ولا خيار لنادي الوداد الرياضي، إلا الفوز على الفريق الجنوب إفريقي بأي نتيجة من أجل التأهل إلى ربع النهائي،فيما صن داونز ضمن تأهله في الجولة الخامسة بعد الفوز على لوبي ستارز النيجيري.

ويملك الوداد قبل هذه المباراة 7 نقاط، مناصفة مع نادي أسيك ميموزا الإيفواري ،حيت يبحث هو الأخر عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار أمام لوبي ستارز وإنتظار هدية من صن داونز من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

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