أشاد بحادث نيوزيلندا الارهابي .. أمن فاس يعتقل شابا

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت، من توقيف متمرن في معهد للتكنولوجيا التطبيقية، يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالإشادة بأعمال إرهابية عن طريق التدوين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيه كان قد نشر تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تتضمن إشادة بالعملية الإرهابية التي استهدفت المصلين بمسجدين بدولة نيوزلندا يوم أمس الجمعة.

وسيحال المشتبه فيه، حسب المصدر ذاته، على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد ملابساتها وخلفياتها، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب.

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