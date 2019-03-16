مراكش تحتضن مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة جزئيا أو كليا بالفرنسية‎

هبة بريس – الرباط

تحت الرعاية السامية لعاهل البلاد الملك محمد السادس، تحتضن مدينة مراكش خلال الفترة ما بين 11 و16 مارس 2019 أشغال الدورة 37 لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة جزئيا أو كليا بالفرنسية حول موضوع ” مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة جزئيا أو كليا بالفرنسية بعد 50 سنة: أية تأثيرعلى الشباب والرياضة في الفضاء الفرانكوفوني؟”.

انطلقت أشغال هذا المؤتمر بانعقاد اجتماعات لجنة الشؤون الإدارية والمالية، وكذا اجتماع الخبراء الذي خصص لتقييم الحصيلة والمخطط الرباعي2015 – 2018 وتقديم مخطط 2019-2022، وذلك عقب مناقشة مجالات تدخل هذه المؤسسة ، ورؤيتها الاستراتيجية للسنوات المقبلة. و تندرج هذه الاجتماعات في اطار التحضيرات للاجتماع الوزاري الذي سينطلق يومه الخميس 14 مارس 2019.

وللإشارة، فسيتم بنفس المناسبة تنظيم حفل تسليم السلط بين كل من رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة المغربي، ونظيره من جمهورية بنين الذي انتهت ولايته.

وستتواصل أشغال هذه الدورة يوم الجمعة 15 مارس 2019 بتنظيم لقاء السيدة الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية مع الشباب المشاركين في المؤتمر الوزاري ومع طلبة من مختلف الجنسيات الذين يتابعون دراستهم باحدى المؤسسات الجامعية بمراكشx.

وسيخصص اليوم الأخير لهذه الدورة للمصادقة على القرارات والمشاريع التي تم الاتفاق عليها برسم برنامج سنة 2019، قبل الاختتام الرسمي لفعاليات هذه الدورة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة تضم في عضويتها الوزراء المكلفين بالشباب والرياضة في حكومات الدول الفرانكوفونية. وتروم هذه الاجتماعات تباحث توجهاتها المستقبلية والشراكات الاستراتيجية المزمع ابرامها مع المنظمات التي تعنى بقضايا الشباب على المستوى الدولي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0