أردوغان لسفاح نيوزيلندا: “هددت بهدم المساجد والمآذن.. اسطنبول ليست نيوزيلندا يا عديم الشرف”!

هبة بريس وكالات

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة النيوزيلندية بإنزال “أشد عقوبة” برينتون تارانت منفذ اعتداء المسجدين الإرهابي في نيوزيلندا، وعدم السماح له بالخروج من السجن لاحقا.

وقال أردوغان: “نعوّل على نيوزيلندا في محاسبة هذا المجرم الذي ارتكب مجزرة أودت بحياة أكثر من 49 إنسانا وإنزال أشد عقوبة به، فلا يمكن أن يفلت بالبقاء مدة في السجن والخروج لاحقا، فهذا أمر لا تحمد عقباه”.

وأضاف: “الإرهابي هذا هدد أيضا بأنه سيأتي إلى اسطنبول ليهدم المساجد والمآذن… اسطنبول ليست نيوزيلندا يا عديم الشرف”!

وتابع: “منفذ الهجوم في نيوزيلندا زيّن أسلحته التي استخدمها في المجزرة بأسماء جميع أعداء الأتراك والمسلمين، وتاريخ حصار فيينا الثاني ورموز طغاة الحملات الصليبية”.

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