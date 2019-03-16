محمد صلاح عن هجوم نيوزيلندا: هذا “شر خالص”

هبة بريس - وكالات

قدم نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا الجمعة، وذلك في رسالة عاطفية نشرها على حسابه في تويتر.

ووصف محمد صلاح الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية وأودى بحياة 49 شخصا، بأنه “شر خالص”، وفقا لما ذكرته صحيفة ذي ستار البريطانية.

وكتب صالح في حسابه الشخصي على تويتر مغردا “أنباء مفزعة ترد من نيوزيلندا هذا الصباح.. أتقدم بأحر التعازي لأسر أولئك الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في هذا العمل من الشر الخالص”.

ولقيت تغريدة صلاح إعجاب أكثر من 100 ألف شخص، فيما أعاد ما يزيد على 18 ألفا من متابعيه نشرها وتغريدها، كما يظهر حسابه الشخصي على تويتر.

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