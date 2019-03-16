“كرانس مونتانا” .. انطلاقة باهتة وتنظيم دون المستوى.. فهل سترفع عنه الرعاية الملكية?

ل . أ - الرباط

انطلاقة باهتة وباردة، تلك التي طبعت حدث افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى “كرانس مونتانا” اليوم السبت بمدينة الداخلة.

الحدث الدولي الذي ينظم سنويا بلؤلؤة الصحراء المغربية، تميز اليوم بتراجع كبير اعلاميا، ومن حيث الحضور الذي كان يعد بالمئات.

الحدث، وحسب مجموعة من الحاضرين، تميز هذه السنة، بتنظيم سيء ودون المستوى، بسبب تسييره من طرف وزارة تفتقر للتجربة والاحترافية في تنظيم التظاهرات الكبرى والمهمة.

الوزارة المذكورة، كلفت بدورها وكالة للتواصل في حاجة لتعلم واكتساب الابجديات الاولى للتواصل والاتصال بالصحفيين والجرائد الكبرى، الذين يساهمون بشكل كبير في انجاح الحدث اعلاميا وإعطاءه بعدا اقليميا ودوليا.

وتعمدت الوكاله المذكورة، التي حصلت للمرة الأولى، على تنظيم هذا الحدث “الأكبر منها”، على إقصاء مجموعة من المنابر والجرائد الكبرى، مقابل اعتماد مبدأ “باك صاحبي” لاستدعاء بعض الصحف الزميلة للحدث.

مصادر مطلعة، أكدت ل”هبة بريس” أن قرار إسناد تنظيم التظاهرة لوزارة بوريطة، لم يكن بالصائب، على اعتبار أن هذا المنتدى ينظم بمدينة تتموقع بالاقاليم الجنوبية ويساهم بشكل كبير في خدمة القضية الوطنية، ما قد يؤثر سلبا على الملف.

وأضافت ذات المصادر، أن الدورات السابقة للمنتدى عرفت نجاحا كبيرا وداع صيتها في عدد من الدول خصوصا الافريقية منها، لافتة الى أن وزارة الداخلية التي تكلفت حينها بالتسيير والتدبير وجندت جميع أطرها لتتبع جميع مراحل التظاهرة، ما جعلها في مستوى تطلعات الجهات الكبرى، وانتظارات الحاضرين والزوار، ظهر غيابها ولمس المتتبعون دورها الهام في انجاح المنتدى.

من جهتها، عبرت فعاليات جمعوية وصحف محلية بمدينة الداخلة، عن استنكارها بسبب التعامل “الضعيف” و”السيء” لمسؤولي الوكالة المذكورة، التي عمدت على إقصاء أغلبهم وحرمانهم من حضور الحدث.

وأضافت ذات الفعاليات في حديث مع هبة بريس، أن ساكنة الداخلة تنتظر كل سنة هذا الحدث الذي يعد “عرسا وطنيا” لاستقبال الحاضرين من مختلف دول العالم وللترويج للمؤهلات السياحية للمنطقة اعلاميا وإعطاءها اشعاع دولي كبير، هذا الاشعاع الذي خفت وانطفأ بسبب الحضور الذي وصف ب”الضعيف” و”المعدود”.

الى ذلك، فشل الوزارة المذكورة والوكالة المكلفة، بانجاح افتتاح الدورة الخامسة لهذا الحدث الهام، دفع بعدد من المتتبعين الى التساؤل بالقول:”هل سترفع الرعاية الملكية عن الحدث? أم ستتدخل الجهات المعنية لاسناد الأمور لأهلها وللمؤسسات التي تتقن عملها وتعي أهمية عملها والحدث ككل?

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