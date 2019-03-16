الشرطة تستخدم الغاز وخراطيم المياه لتفريق “الستر الصفراء” في باريس

هبة بريس - وكالات

أطلقت الشرطة اليوم السبت الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهري “السترات الصفراء” في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت وكالة “روسيا اليوم”، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم السبت خلافا لمسيرات الأسابيع الماضية، إذ كانت تستعمل الغاز في ساعات الليل فقط.

وتجمع اليوم السبت عدد كبير من متظاهري السترات الصفراء مقارنة بالأسابيع الماضية، ومستمرون في رشق الشرطة بما يقع في أيديهم.

ويردد المتظاهرون عبارات بينها: “لم يستجيبوا لنا جزئيا إلا بعد لجوئنا للقوة”… “الشرطة التي تستعمل القوة يجب أن تعامل بالقوة”.

وأغلقت جميع المحلات في جادة الإليزيه أبوابها مع انطلاق المظاهرات، ودعت قيادة “السترات” عبر منابرها لتنظيم مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد اليوم و”التعبئة للاحتجاج الكبير المقرر السبت 16 مارس”.

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