مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تنال جائزة التميز الرقمي للمصارف العربية

هبة بريس – القسم الاقتصادي

أدى تطور المعاملات الإلكترونية وتوسع العمليات الرقمية عبر العالم إلى خلق حاجة متنامية لانبثاق نموذج جديد للمؤسسات المالية مساير ومواكب لهذه الثورة الرقمية. وفي هذا السياق اعتمدت الأبناك تموضعا جديدا قصد الاستجابة للطلب الجديد للزبائن، بحيث تمكنهم من تغطية احتياجاتهم بنجاعة وكفاية، وخصوصا بمرونة أكبر.

وضمن هذا الإطار، أطلق اتحاد المصارف العربية (UAB)والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO) الدورة الأولى لجائزة “التميّز الرقمي للمصارف العربية لسنة 2018″، والتي نظمت في تونس يوم 8 مارس 2019.

وتندرج هذه الجائزة في إطار السعي إلى تثمين ودعم المجهودات التي يبدلها القطاع المصرفي العربي في تقديم الخدمات الرقمية وتطوير حلول رقمية مبتكرة ومدمجة.

وهكذا تُوجت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب خلال هذه التظاهرة بلقب أفضل مؤسسة بنكية في مجال الشمول المالي الرقمي في العالم العربي.

وتمثل هذه الجائزة اعترافا بمبادرات مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والأعمال التي تقوم بها في مجال التحول الرقمي على مستوى العالم العربي.

ونالت المجموعة هذا التشريف بفضل ابتكارها المتمثل في “خدمة الرابط الرقمي”. حيث يوفر الفضاء الولوج الشمول المالي لخدمة للعملاء في الوسط القروي و الفلاحي باستقلالية استثنائية، نظرا لكونه نقطة بيع مجهزة بآليات من أرقى التكنولوجيات. حيث تمكن الزبون أن يتزود منها بحاجياته من الخدمات البنكية إما عن طريق “الخدمة الحرة”، أو عن طريق التفاعل عبر الاتصال المسموع والمرئي مع عميل من مصلحة خدمة الزبناء التابعة للبنك، والذي يوجد في منصة رقمية وسطية.

كما توفر هذه الخدمة إمكانية التواصل مع مستشار تجاري حاضر في عين المكان لمرافقة الزبون خلال إجرائه لعمليات ذات قيمة مضافة عالية. ومن خلال هذا التصور المبتكر، والفريد من نوعه في الوقت الحالي بالمغرب، فإن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تؤكد مواصلة التزامها الراسخ كبنك مواطن وإنساني، وتصميمها العزم على دمقرطة الولوج للخدمات الرقمية.

وقد منحت هذه الجائزة للمجموعة على أساس معايير تقييم دقيقة، وعقب مداولات لجنة تحكيم مكونة من خبراء من مستوى رفيع، وتضم في عضويتها الكاتبين العامين لاتحاد المصارف العربية (UAB) والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات(AICTO) ، وخبير من الاتحاد العالمي للاتصالات، وممثلين عن هيئات سلطات التقنين العربية وخبير دولي في مجال الخدمات البنكية.

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