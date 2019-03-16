سارقو 60 رأس من الغــــــنم يدخلون سجن عين علي مومن

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت “هــــبة بريس” أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات، أمر بإيداع ثلاثة أشخاص السجن المحلي عين مومن من اجل المنسوب إليهم على خلفية عملية السطو التي استهدفت مايقارب 60 رأس من الغنم جرت أطوارها بزريبة عشوائية بمحاداة مقبرة سيدي عبد الكريم بقلب المدينة.

وجاء توقيف المشتبه بهم بناء على تنسيق أمني بين عناصر الأمن الولائي وعناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أولاد سعيد بسرية سطات، إذ تم توقيف أحد الأشخاص من قبل مصالح الامن بالمدينة، الذي ومن خلال تعميق البحث معه توصلت العناصر الأمنية إلى هوية شخصين آخرين متواجدين بتراب احدى الجماعات القروية المحيطة بالمدينة، حيث تم ربط الاتصال بعناصر الدرك التابعة لمركز اولاد سعيد التابعة لسرية الدرك الملكي بسطات، وبتنسيق تام معها تم القاء القبض على شخصين وتسليمهما للمصالح الامنية بسطات لمباشرة التحقيق معهما حول المنسوب اليهما، ليصل عدد الموقوفين في هذه النازلة الى ثلاثة اشحاص.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن عناصر الدرك الملكي بمركز اولاد سعيد وبتعليمات صارمة من قائد سرية الدرك الملكي تمت مطاردة المشتبه بهما اللذان أطلقا سيقانهما للريح ما أن لمحا دورية للدرك الملكي بالمنطقة، حيث تمت مطاردتهما في الاراضي الفلاحية لمسافة طويلة اسفرت عن اعتقالهما.

ويشار ان عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات، قد شنت في وقت سابق حملات تمشيطية ليلية للقضاء على ظاهرة الفراقشية بمنطقة المزامزة الجنوبية ، حيث جندت مجموعة من العناصر الامنية التي تطوف مختلف الدواوير حماية لأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ويذكر، أن هبة بريس تلقت العديد من المكالمات الهاتفية من مواطنين يشتكون من ظاهرة ماباتت تعرف ب “الفراقشية”، وهو ماتفاعلت معه عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات rمن خلال تنظيمها لحملات ليلية بالمنطقة حسب ما اكدته مصادرنا من هناك.

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