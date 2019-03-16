الموجه ينتقد “بشدة” التيازي بسبب مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير

هبة سبور – شفيق عنوري

انتقد الحكم السابق محمد الموجه، بشدة، هشام التيازي، الذي أدار مباراة اتحاد طنجة وضيفه حسنية أكادير، برسم مؤجل الجولة ال21 من البطولة الاحترافية.

وقال الموجه أن التياوي غير نتيجة المباراة، بعدما أعلن عن ضربة جزاء غير صحيحة لفائدة أصحاب الأرض، والتي جاءت بالهدف الوحيد في اللقاء.

وأضاف أن التيازي اتخد قرارا خاطئا وظالما في حق الحسنية حين أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب الفريق، مهدي أوبيلا.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز اتحاد طنجة على حساب “غزالة سوس” بهدف نظيف.

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