ماء العينين: “نحن في حاجة إلى بشر أسوياء ومتوازنين”

هبة بريس - الرباط

علقت القيادية والبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عن حادث نيوزيلندا الارهابي.

وقالت ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:”لسنا مضطرين لنطالب الآخرين بالتنديد بإرهاب قد لا يسمونه كذلك.لنفعل نحن ذلك بقوة وثقة.”

الأرواح البشريةتقول ماء العينين، التي تزهق تطرفا أو جهلا أو حماقة، تستحق منا أن نسهم في وقف النزيف. ولنتذكر أن عقيدة القتل والكراهية لم تتوقف عبر تاريخ البشرية، واجبنا هو عدم ترك المجال فارغا لها. ”

وتابعت ماء العينين قائلة:”نحن في حاجة إلى بشر أسوياء ومتوازنين من كل الديانات والألوان، بشر يعون أنهم لا يملكون الأرض وحدهم،وأن الله خلق الجميع متعددين ومختلفين ليعيشوا كذلك”، قبل أن تختم بالقول:”الإرهاب لا دين ولا لون له.”

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