مصرع 6 رجال إطفاء في محاولة لاطفاء حريق

هبة بريس - وكالات

لقي 6 رجال إطفاء مصرعهم وأصيب آخر بعد مواجهة حريق في محافظة تشينيوان بمقاطعة شانشي شمالي الصين، حسبما أفادت السلطات المحلية أمس الجمعة 15 مارس.

وأبرزت وكالة أنباء الصين الجديدة، استنادا إلى السلطات المحلية، أنه في حوالي الساعة 5 من مساء الخميس، حوصر 7 رجال إطفاء أثناء مواجهتهم لحريق غابات في محافظة تشينيوان، بسبب التغير المفاجئ في اتجاه الرياح.

وأضافت أنه تم إنقاذ رجال الإطفاء المحاصرين ونقلهم إلى المستشفى، غير أن 6 منهم توفوا متأثرين بجراحهم في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وأشارت إلى أنه تم إطفاء حريق غابات في محافظة تشينيوان، في حوالي الساعة 6:40 مساء الخميس، فيما لا يزال التحقيق جاريا لتحديد سبب الحريق.

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